Volkswagen'den bir haftada ikinci zam! 700 bin TL altı araç kalmadı Volkswagen, haziran ayının ikinci zammını yaptı. Markanın güncel fiyat listesine göre, 700 bin TL altı Volkswagen modeli yok.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, yükselen dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, sıfır araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, haziran ayının ikinci zammını yaptı. Markanın güncel fiyat listesine göre, 700 bin TL altı otomobil kalmadı.

Volkswagen fiyatları

Volkawagen'in en ucuz otomobili Polo'nun fiyatı 668 bin TL'den 718 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bir diğer popüler model Golf'un fiyatı ise 853 bin TL'den 913 bin TL'ye çıktı.

Ülkemizde satılan ikinci en ucuz Volkswagen modeli olan T-Cross'un fiyatı ise 838 bin TL'den 897 bin TL'ye dayandı.

Şirketin T-Roc, Tiguan ve Passat modelleri, ülkemizde 1 milyon liranın üzerinde bir fiyatla satılıyor.