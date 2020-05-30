Volkswagen, araç bataryaları için Çin'e yöneldi

Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech'in yüzde 26'lık hissesini satın aldı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri de şimdiden gelecek için planlar yapıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman otomobil devi Volkswagen, iki Çinli elektrikli araç şirketine 2.1 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki elektrikli araç üretiminde ortağı JAC Motors'un yüzde 50'sini satın almayı planladığı duyuruldu. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar euro ödeme yapacak.



Ayrıca Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech şirketinin yüzde 26 hissesini satın almak için 1,1 milyar euro ödeyecek.

İLK DEFA ÇİNLİ BATARYA HİSSESİ ALACAK

Anlaşmayla Volkswagen, ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olurken, satın almaların gerekli izinler alındıktan sonra 2020’nin

sonunda tamamlanması bekleniyor.

Volkswagen'in açıklamasında, Çin'deki ortak şirket JAC Volkswagen’in 2025’e kadar 5 elektrikli model daha planladığı ve bunun için bir otomobil fabrikası kuracağı belirtildi.

