Volkswagen, Çinli üreticilerden teknoloji satın alacak 700 milyon dolar yatırımla XPeng'in yüzde 5'ini satın alan Volkswagen, şimdi de başka bir Çinli üreticiyle görüşüyor.

ensonhaber.com

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng'in yüzde 5'lik bir hissesini 700 milyon dolar karşılığında satın aldı ve iki yeni model geliştirmek için stratejik bir ortaklık üzerinde anlaştı.

Şirketler, 2026'da piyasaya sürülmek üzere Çin pazarı için iki orta boy Volkswagen markalı elektrikli araç geliştirmek için güçlerini birleştirecekler.

Öte yandan, Volkswagen'in Çinli otomobil üreticilere olan ilgisi bununla sınırlı değil. Şirket, şimdi de Leapmotor'dan teknoloji satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Leapmotor'u geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulan T03 isimli elektrikli şehir otomobiliyle yakından tanıyoruz.

Ancak 2015 yılında kurulan bir teknoloji şirketi olan Leapmotor, daha üst seviye araçlarla da Çin'de adından söz ettiriyor.

Görüşmenin detayları henüz belli değil, ancak Volkswagen'in Çin'deki Jetta markasında Leapmotor'un teknolojilerini kullanmak istediği belirtiliyor.

Çinli üretici geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde geliştirdiği elektrikli araç platformunu duyurmuş ve diğer markalara da lisanslamak istediğini açıklamıştı.

Volkswagen, Çin pazarına odaklandı

Volkswagen, Çin'de büyük bir rekabetin yaşandığı elektrikli araç pazarındaki gücünü artırmak için yeni adımlar atıyor.

Volkswagen bünyesinde bulunan Audi de geçtiğimiz ay SAIC Motor'dan teknoloji satın almıştı.