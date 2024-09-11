Volkswagen, elektrikli modeller hariç Almanya'da fiyatları artırıyor Volkswagen, Almanya'da içten yanmalı motora sahip modellerin fiyatlarını bu yıl ikinci defa artırma kararı aldı.

Haber Merkezi

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir adım atarak, geleneksel içten yanmalı motorlu modellerinde yine fiyat artışına gidiyor.

Bu karar, hem Almanya pazarını hem de dünya genelindeki Volkswagen müşterilerini yakından ilgilendiriyor.

Yaşanan fiyat artışı ile birlikte Volkswagen'in neredeyse tüm 2025 model içten yanmalı modellerinin fiyatları arttı. Almanya'daki zam, model başına yüzde 2,1 ilâ yüzde 4,2 arasında değişiyor.

Almanya'daki zamlı fiyatlar 12 Eylül'de devreye girecek. Bu durum, Almanya dışında satılan Volkswagen modellerinin fiyatlarını da etkileyebilir.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR ARTABİLİR

Volkswagen Türkiye yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da global bir karar olan bu fiyat artışının Türkiye pazarını da etkilemesi kuvvetle muhtemel.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer ekonomik faktörler göz önüne alındığında, Türkiye'deki Volkswagen modellerinin fiyatlarında da artışlar yaşanabilir.

Volkswagen'in bu kararının ardında yatan en önemli neden, dünya genelinde artan ham madde fiyatları, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde yapılan yatırımlar olarak gösteriliyor.