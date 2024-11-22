Volkswagen elektrikli traktör üretmeye başladı

Haber Merkezi

Volkswagen Group Africa, Afrika'da modern ve düşük emisyonlu tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla Ruanda'nın Gashora kentindeki çok işlevli tesisinde elektrikli traktör üretmeye başladı.

GenFarm Projesi adı verilen girişim kapsamında üretilen bu yeni elektrikli traktör, özellikle kırsal Afrika'da yakıt erişiminin zor olduğu bölgelerde çiftçilere sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ

Volkswagen Group Afrika Başkanı ve Genel Müdürü Martina Biene, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Afrika'daki ayak izimizi büyütüyoruz ve Ruanda'yı önemli bir büyüme pazarı olarak görüyoruz. Bu proje, sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığımızı gösteriyor ve Volkswagen Mobility Solutions Ruanda işimizin şu anda hizmet verdiği kentsel topluluğa ek olarak kırsal topluluğa mobilite çözümleri sağlama yeteneğimizi vurguluyor.

Biene ayrıca, GenFarm Projesi'nin teknolojik yeniliği teşvik ettiğini ve Volkswagen Group'un sürdürülebilir mobilite yoluyla hem toplum hem de çevre için değer üretme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

GENFARM PROJESİ

GenFarm Projesi, sonunda mal ve insan taşımacılığı için mobilite hizmetleri de sağlayacak.

Volkswagen Group Africa, Haziran 2023'te GenFarm Projesi'nin kurulması için arazi sağlamak amacıyla Ruanda Hükümeti ile bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı.

ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli traktör, 20 kW (yaklaşık 27 hp) güç üreten bir elektrik motoruna ve 32 kWh kapasiteli değiştirilebilir bir bataryaya sahip.

Aküler, kesinti süresini en aza indirmek için Empowerment Hub'da değiştiriliyor ve şarj ediliyor. DC hızlı şarj özelliği henüz mevcut değil, ancak değiştirilebilir aküler sayesinde şarj işleminin çok uzun sürmemesi bekleniyor.