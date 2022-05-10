Volkswagen, ilk çeyrekte 99 bin elektrikli araç sattı

Volkswagen, Ocak-Mart 2022 ara raporunu yayınladı. Şirket, ilk çeyrekte 99 bin 064 adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çip krizinden en fazla etkilenen otomobil üreticilerinin başında gelen Alman Volkswagen, geçtiğimiz günlerde ellerinde satacak elektrikli araç kalmadığını duyurmuştu.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Avrupa ve ABD'deki tüm elektrikli otomobillerini sattıklarını açıkladı.

Bu da Volkswagen'in elektrikli araçlarından satın almak isteyen tüketicilerin 2023 yılına kadar beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Bu krizin en büyük nedeni ise Volkswagen'in elektrikli otomobil üretim kapasitesinin çip sorunları nedeniyle oldukça sınırlı olması ve satışlardaki artış.

İlk çeyrekte 100 bine yakın satış yaptı

Volkswagen Grubu tarafından paylaşılan ilk çeyrek raporuna göre, markanın toplam otomobil satışları yüzde 21.9 azalarak 1.9 milyon adede geriledi.

Alman markanın tamamen elektrikli araç satışlarının ise yüzde 65'lik bir artışla 99 bin adet olduğu belirtildi.

Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğinde 65 milyar dolar yıllık gelir ve 8.9 milyar dolar işletme kârı elde ettiği açıklanırken, elektrikli araç satışlarının toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 5.2'ye ulaştı. Volkswagen, 2030 yılına kadar 25'ten fazla elektrikli otomobile sahip olmayı planlıyor.