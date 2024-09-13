Volkswagen, kendi kendine açılan kapılar nedeniyle ID.4 modellerini geri çağırdı Volkswagen'in Amerika'da üretilen ID.4 modelleri, elektronik kapı mandallarındaki sorun nedeniyle geri çağırılıyor. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

Volkswagen, popüler elektrikli SUV modeli ID.4 için beklenmedik bir geri çağırma kararı aldı.

KAPILAR KENDİ KENDİNE AÇILIYOR

ABD ve Kanada'daki birçok ID.4 sahibi, araçlarının kapılarının sürüş sırasında veya park halinde beklenmedik bir şekilde açılması sorunuyla karşılaştı. Bu durum, hem sürücü hem de yolcu güvenliği için ciddi bir risk oluşturuyor.

Henüz kesin bir neden belirtilmemiş olsa da uzmanlar, sorunun elektrik sistemindeki bir arıza veya kapı mekanizmasındaki bir üretim hatasıyla ilgili olabileceğini düşünüyor.

Volkswagen mühendisleri, sorunun kökenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı.

Amerika'da üretilen ve ABD ile Kanada pazarlarında satışa sunulan Volkswagen ID.4 modelleri bu sorundan etkileniyor.

Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu problem nedeniyle şimdilik zarar gören kimse bulunmuyor.

Volkswagen, bu sorunu çözmek için bütün araçları inceleyecek ve hasarlı bir parça tespit etmeleri durumunda bu parçayı yenisiyle değiştirecek.