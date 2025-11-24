Volkswagen Passat ePro tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SAIC Volkswagen, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirdiği lansmanla yeni nesil hibrit teknolojisine sahip Passat ePro modelini otomobil severlerin beğenisine sundu.

Markanın Pro hibrit ailesine kapsamlı bir güncelleme getiren araç, klasik estetiği modern çizgilerle yeniden yorumluyor.

Dış tasarımda sadelik felsefesini benimseyen modelin ön kısmında gelişmiş LED farlar ve kesintisiz bir ışık şeridi bulunuyor.

Aracın elektrikli kimliğini vurgulamak amacıyla ön bölümde aydınlatmalı bir marka logosuna yer veriliyor.

Yan profilde uzun dingil mesafesi ve taç yaprağı şeklindeki jantlar dinamik bir duruş sergiliyor.

Arka kısımda ise kırmızı ışıklı logoya sahip kanat formlu stop lambaları ve gizli egzoz sistemi var.

TEKNİK DETAYLAR

Passat ePro, EA211 1.5T EVOII motor ile bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşan yüksek verimli plug-in hibrit sistemle donatıldı.

Verilere göre benzinli motor 95 kilowatt, elektrikli tahrik motoru ise 145 kilowatt maksimum güç sağlıyor.

Bu güç kombinasyonu, aracın performans ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda daha iyi bir enerji tüketimi sunmayı hedefliyor.

Araçla ilgili batarya kapasitesi ve menzil bilgisi gibi detaylı teknik veriler henüz açıklanmadı.