Volkswagen ve Ford ticari model üretimi için anlaştı

Volkswagen ve Ford ticari model üretimi için anlaştı

Volkswagen ve Ford, elektriklendirme ve ticari araçlar özelinde yeni yaptıkları anlaşmayı duyurdu.

Volkswagen ve Ford, ticari otomobiller üzerinde yeni bir anlaşmaya imza attı. İki şirket, anlaşma gereğince elektrikli ve ticari araçlar özelinde üç farklı projeye imza atacak.

Ford, elektriklendirme konusunda Volkswagen'in MEB adını verdiği platformu kullanarak Avrupa pazarına bir model üretecek.

Model hakkında net bir bilgi olmasa da aracın 2023'te çıkış yapacağı ifade söyleniyor.

Ticari araçlar özelinde ise Volkswagen, Ford'un orta boyuttaki pickup modelleri üzerindeki tecrübesini kullanacak.

RANGER VE AMAROK ORTAK ÜRETİLECEK

Alman üreticinin Ford ile birlikte yeni nesil Ford Ranger ve bu modeli taban alacak yeni nesil Amarok'u üretmesi bekleniyor.

Volkswagen'in ticari araç kolu, Ford tarafından üretilecek bir orta boy camlı van üzerinde çalışırken, ABD menşeli marka 1 tona kadar yük taşıyabilen farklı bir panelvan üzerinde çalışmayı sürdürecek.