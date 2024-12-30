Volkswagen'de kriz: 800 bin elektrikli aracın verileri çalındı

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Volkswagen Grubu'nun yazılım sağlayıcısı Cariad'daki bir güvenlik açığı, 800 bin elektrikli aracın konum verilerinin internete sızdırılmasına yol açtı.

Sızdırılan veriler arasında araç sahiplerinin isimleri ve adresleri gibi kişisel bilgiler de yer alıyor.

GÜVENLİK AÇIĞI NASIL ORTAYA ÇIKTI

Bir ihbarcı, Spiegel dergisine ve bir Avrupa hacker derneğine Cariad'daki güvenlik açığını bildirdi.

Spiegel, yaptığı incelemede 460 bin aracın konum verilerinin internette herkese açık olduğunu tespit etti.

Sızdırılan veriler arasında Alman politikacılar, iş insanları, istihbarat servisleri çalışanları ve ABD Hava Kuvvetleri personeli gibi kişilerin konum bilgileri yer alıyor.

CARIAD'DAN AÇIKLAMA

Cariad, güvenlik açığının bir "yanlış yapılandırma" sonucu oluştuğunu ve sorunun giderildiğini açıkladı.

Şirket, verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti.

Bu olay, araçlardaki veri güvenliği ve gizliliği konusunda endişeleri artırdı. Araçların konum verilerinin yanı sıra kişisel bilgilerin de sızdırılması, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atıyor.