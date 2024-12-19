Volkswagen'den 48 milyon dolarlık batarya yatırımı

Haber Merkezi

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip lityum hammaddesi tedarikini güvence altına almak amacıyla yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Şirket, Kanada merkezli Patriot Battery Metals şirketinin yüzde 9,9'luk hissesini 48 milyon dolara satın aldı.

10 YILLIK LİTYUM TEDARİK ANLAŞMASI

Volkswagen'in batarya iştiraki PowerCo ve Patriot Battery Metals arasında yapılan anlaşma, 100 bin ton lityum içeren spodumen konsantresinin 10 yıl boyunca tedarik edilmesini de kapsıyor.

Bu anlaşma, Volkswagen'in elektrikli araç bataryaları için uzun vadeli lityum ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacak.

"ELEKTRİKLİ GELECEĞE DOĞRU BİR ADIM"

Volkswagen Group Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Schmall, bu yatırımın şirketin tamamen elektrikli araçlara geçiş stratejisi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Schmall, "Patriot Battery Metals ile çalışarak sadece yenilikçi, sürdürülebilir batarya hücreleri için önemli ham maddeleri güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Amerika'daki taahhüdümüzü de güçlendiriyoruz." dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ HIZLANIYOR

Volkswagen, elektrikli araç pazarında liderliği hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için batarya teknolojileri ve hammadde tedariki kritik öneme sahip.

Patriot Battery Metals'e yapılan yatırım, Volkswagen'in elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.