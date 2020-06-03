Volkswagen'den Ford'a dev yatırım

Volkswagen, Ford'un otonom araç birimi Argo AI'ye 2.6 milyar dolar yatırım yapacak.

Günümüzde elektrikli otomobil pazarının her geçen gün büyümesiyle, kendi kendini sürebilen sürücüsüz otonom araçlara da ilgi arttık. Birçok şirket, kendi otonom araçlarını geliştirirken, Ford'un otonom araç birimine Volkswagen'den dev bir yatırım geldi.

Volkswagen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasıyla ABD'li üretici Ford ile ticari araçlar üretimi, otonom ve elektrikli otomobilleri geliştirmesine yönelik Temmuz 2019'da duyurulan birçok projenin Volkswagen Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

2.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıklanan Ford'un otonom araç birimi Argo AI'ya Volkswagen tarafından yapılacak olan yatırım dün resmiyet kazandı. Volkswagen, söz konusu birim için 2.6 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Volkswagen tarafından yapılacak 2.6 milyar dolarlık yatırımla Argo AI'ın değeri 7.25 milyar dolara ulaşmış olacak..



Bryan Salesky ve Peter Rander tarafından 2016 yılında kurulan Argo, kurulduktan kısa bir süre sonra Argo'ya ilk yatırım yapan Volkswagen ve Ford tarafından ortaklaşa kontrol ediliyor.



