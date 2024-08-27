Volkswagen'den yeni karar: Batarya üretim hedefleri küçüldü Volkswagen, elektrikli otomobillere olan talebin azalması nedeniyle batarya üretim hedeflerini revize ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda.

Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara pek fazla ilgi göstermiyor.

VOLKSWAGEN'DEN BATARYA KARARI

Volkswagen yöneticisi Thomas Schmall, Avrupa ve Amerika'da planlanan batarya üretim tesislerin ölçeklerinin küçüleceğini açıkladı.

Schmall, "Fabrikaların genişlemesi elektrikli otomobiller için pazarın nasıl geliştiğine bağlı olacak." dedi.

Volkswagen 2021'de, 2030 yılına kadar 240 GWh'lik pil kapasitesi oluşturmak istediğini ve bunun 200 GWh'nin pil yan kuruluşu PowerCo tarafından inşa edileceğini söylemişti.

3 TESİS İNŞA EDİYOR

Şirket, 2030'a kadar Avrupa'da 6 fabrika inşa etmeyi planlıyordu. Ancak Volkswagen şuan için 3 batarya tesisi inşa ediyor.

Bu tesislerden ikisi Avrupa'da, biri Kuzey Amerika'da yükseliyor. İspanya'nın Valencia şehri, Almanya'nın Salzgitter şehir ve Kanada'nın Ontario eyaletindeki üç tesis toplamda 170 GWh kapasiteye sahip olacak.

"Almanya'nın Salzgitter kentinde yer alan yeni tesis, önümüzdeki yıl üretime başlayarak bölgeye önemli bir ekonomik katkı sağlayacak.

İspanya'da ise 2026'da hizmete girecek olan tesis, Alman markanın elini daha da güçlendirecek.