Xiaomi SU7, yıllık 130 bin satış hedefine 9 ayda ulaştı

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında da iddiasını ortaya koyuyor. 28 Mart 2024'te satışa sunulan SU7 modeli, yoğun talep görerek şirketin teslimat hedefini iki kez yükseltmesine neden oldu.

28 Aralık itibarıyla 130 bin adet SU7 teslim eden Xiaomi, yıllık hedefine 9 ayda ulaştı.

BAŞLANGIÇTA HEDEF 100 BİN ADETTİ

Xiaomi'nin 2024 yılı için başlangıçtaki hedefi, 100 bin adet SU7 teslimatı yapmaktı. Ancak, artan talep karşısında şirket hedefini önce 120 bine, sonra da 130 bine yükseltti.

29 bin 600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi SU7, Çinli tüketicilerden büyük ilgi gördü.

Satışa sunulduktan sadece 27 dakika sonra 50 bin adet sipariş alan elektrikli otomobil, ilk ayında 10 bin adet teslimat yaparak başarılı bir başlangıç gerçekleştirdi.

ARALIK AYINDA 16 BİN TESLİMAT

13 Kasım tarihine kadar 90 bin adet teslimat yapan Xiaomi, sadece aralık ayında 16 bin 328 adet SU7 teslim etti.

ÜRETİM ARTIRILACAK

Xiaomi, 2025 yılında fabrikanın ikinci fazını devreye alarak üretimi artırmayı planlıyor.

Bu sayede satış hacmini de yükseltmeyi hedefleyen şirket, üç motorlu SU7 Ultra ve YU7 modellerinin üretimine de başlayacak.