Yakıt maliyetleri, elektrikli araçlara ilgiyi artırıyor EY Mobilite Tüketici Endeksi'nin en güncel versiyonu, araç satın almayı hedefleyenlerin yüzde 55'inin gelecek 2 yıl içinde tamamen elektrikli veya hibrit bir araç almayı planladığını gösteriyor.

AA & Ensonhaber

Günümüzde çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım alternatifleri, artan enerji maliyetleri ve çevresel endişeler nedeniyle giderek daha fazla insanın ilgisini çekiyor.

Bu bağlamda, elektrikli araçlar hem ekonomik hem de çevresel açıdan cazip seçenekler olarak ön plana çıkıyor.

Yakıt maliyetlerindeki artış, tüketicileri geleneksel içten yanmalı motorlara alternatif olarak elektrikli araçlara yönlendiriyor ve bu araçlara olan ilgiyi artırıyor.

Petrol fiyatlarının dalgalanması ve fosil yakıt tüketiminin yol açtığı çevresel etkiler, tüketicilerin yakıt maliyetlerine daha duyarlı hale gelmelerine neden oldu.

Geleneksel benzinli veya dizel araçların işletme maliyetleri zaman içinde artarken, elektrikli araçların işletme maliyetleri daha düşük kaldı.

Vatandaşlar elektrikli araçlara yöneliyor

luslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY'ın (Ernst & Young) Mobilite Tüketici Endeksi 2023 raporu yayımlandı.

Şirket açıklamasına göre, artan yakıt maliyetleri ve çevresel endişeler nedeniyle uygun bütçeleri ile öne çıkan elektrikli araçlara ilgi artıyor.

Otomobil satın almayı planlayanların yarısından fazlası, tercihini elektrikli araçlardan yana kullanıyor.

2020'de başlatılan ve her yıl küresel otomotiv trendleri hakkında içgörü sağlayan EY Mobilite Tüketici Endeksi'nin en güncel versiyonu, araç satın almayı hedefleyenlerin yüzde 55'inin gelecek 2 yıl içinde tamamen elektrikli veya hibrit bir araç almayı planladığını ortaya koyuyor.

Elektrikli araç (EV) almayı planlayanların motivasyon kaynağı ilk kez çevresel endişeler yerine yüksek yakıt maliyetleri oldu.

EY araştırmasında, elektrikli araç tercihinde öne çıkan etkenlerde yüzde 38 ile ilk sırayı yüksek yakıt maliyetleri alıyor.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 12'si sürdürülebilirliğin ulaşım modeli seçimlerini etkileyen bir faktör olduğunu belirtirken yüzde 28'i ise ilk sıraya çevresel endişeleri koyuyor.