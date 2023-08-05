Yangın riski var! Hyundai ve Kia, 92 bin aracı geri çağırıyor

Otomobil üreticileri, araçlarda yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırmalar yapıyor ve sorunlu araçları tamir ediyor.
Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırdığını açıkladı.
Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.
Binalardan uzak durun tavsiyesi
Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti. Bu, son yıllarda Hyundai ve Kia araçlarının yangınla ilgili geri çağırma serisinin en sonuncusu.
En son geri çağırmayla ilgili olarak Kia, altı "termal olay" raporu olduğunu ancak herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi.
Hyundai ise dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydetmediğini açıkladı.
Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini belirtiyor.
Geri çağırılan modeller
2023 Elantra
2023 Kona
2023 Sonata
2023 Tucson
2023-2024 Palisade
2023 Soul
2023 Sportage
2023-2024 Seltos