Yangın riski var! Hyundai ve Kia, 92 bin aracı geri çağırıyor Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırma listesine ekledi.

Otomobil üreticileri, araçlarda yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırmalar yapıyor ve sorunlu araçları tamir ediyor.

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

Binalardan uzak durun tavsiyesi

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti. Bu, son yıllarda Hyundai ve Kia araçlarının yangınla ilgili geri çağırma serisinin en sonuncusu.

En son geri çağırmayla ilgili olarak Kia, altı "termal olay" raporu olduğunu ancak herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi.

Hyundai ise dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydetmediğini açıkladı.

Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Geri çağırılan modeller

2023 Elantra

2023 Kona

2023 Sonata

2023 Tucson

2023-2024 Palisade

2023 Soul

2023 Sportage

2023-2024 Seltos