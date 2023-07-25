Yeni araştırma: Sürücüler ücretli aboneliklere sıcak bakıyor Yeni bir araştırma, tüketicilerin araçlarına özellik eklemek için markaların abonelik sistemlerine para vermeye sıcak baktığını söylüyor.

ensonhaber.com

Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

Günümüzde Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

Örneğin Mercedes-Benz, EQS ve EQE'nin kilitli bir özelliğinin açılması için abonelik paketi başlattı. Ödeme yapan kullanıcılar, aracın motor gücünü yükseltebilecek.

Varsayılan olarak 215 kW güce sahip olan bir motorla gelen EQE, bu özellik devreye alındığında 260 kW güç üretebiliyor.

Sürücüler para ödemeye sıcak bakıyor

İlk başta otomobillerdeki abonelik sistemlerine tepkiler vardı. Bazı sürücüler, aracı aldıktan sonra ekstra para vermeye sıcak bakmıyordu. Ancak yeni yapılan araştırma, bunun tam tersini gösteriyor.

Yeni araştırma, tüketicilerin araçlarına özellik eklemek için markaların abonelik sistemlerine para vermeye sıcak baktığını ortaya çıkardı.

8000’e yakın küresel müşteri üzerinde S&P Global Mobility tarafından gerçekleştirilen araştırmada, müşteriler daha önceden ücretsiz veya tek seferlik ek ücretle gelen özelliklere sahip olmak için abone olma konusunda olumsuz düşüncelere sahip değil.

2016 model veya daha yeni bir araçta ücretsiz deneme veya mevcut bir abonelik deneyimi yaşayan 4500 kişiye, ileride abone olmak isteyip istemeyecekleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 82’si, gelecekte yeni bir araç satın alırken ücret ödeyerek abone olabileceklerini söyledi.

Tüketicilerin diğerlerinden daha fazla ödemeye istekli olduğu bazı abonelik hizmetleri ve özellikleri de var.

Örneğin, gelişmiş navigasyon, sürücü destek sistemleri ve güvenlik bunların başında geliyor.

Müşteriler, BMW tarafından bir abonelik aracılığıyla sunulan ısıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi özellikler için ödeme yapmaya pek istekli değiller.