Yeni Fiat Doblo, iki hafta içinde zamlandı Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı gerçekleştirilen ve ülkemizde satışa sunulan ithal Fiat Doblo modellerine iki hafta içinde zam geldi.

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Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.

Bu gelişme Doblo’nun artık ülkemize ithal edileceği anlamına gelirken, haziran ayında tanıtılan yeni nesil 2023 Fiat Doblo'nun Türkiye lansmanı iki hafta önce gerçekleştirildi.

Yeni Fiat Doblo Türkiye'de

Yeni Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanıyor.

Fiat Doblo'nun yeni neslinde benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli versiyonlar yer alıyor. Ancak Türkiye'ye gelen Doblo modelleri, 100 ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motorlarla satılıyor.

100 beygirlik 1499 cc dört silindirli BlueHDI motor ,250 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Aynı motorun 130 beygirlik versiyonunda ise tork 300 Nm'ye çıkıyor. Bu motorda manuel şanzımanın yanı sıra 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

İki hafta içinde zamlandı

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı gerçekleştirilen ve ülkemizde satışa sunulan ithal Fiat Doblo modellerine iki hafta içinde zam geldi.

509 bin 900 TL'den başlayan yeni Fiat Doblo, artık 554 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Araçtaki fiyat değişimleri şu şekilde:

Cargo Standart, Manuel 509.900 TL > 554.900 TL

Cargo Maxi, Manuel 544.900 TL > 589.900 TL

Combi Easy, Manuel 644.900 TL > 699.900 TL

Combi Urban, Manuel 694.900 TL > 749.900 TL

Combi Urban, Otomatik 764.900 TL > 819.900 TL

Combi Premio Plus, Otomatik 809.900 TL > 869.900 TL