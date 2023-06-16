Yeni Honda Civic Type R, Türkiye yollarına çıkıyor Honda'nın "yarışçı ruhu" Civic Type R ile geri dönüyor. Yeni Honda Civic Type R, Türkiye'deki müşterilerini bekliyor.

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Artırılmış performansı ve gelişmiş sürüş dinamikleri ile 2023 model Civic Type R, 2.0 litre VTEC 4 silindirli turbo beslemeli motoru ile daha fazla güç, tork ve performans vadediyor.

Güçlenen Civic Type R, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,4 saniyede tamamlıyor ve 275 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

17 Haziran'da satışta

Civic Type R, 17 Haziran'da Honda bayilerindeki yerini alacak. Yeni model 3 milyon 350 bin TL'lik satış fiyatına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, Honda olarak Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmelere ve tüketici beklentilerine yönelik ürün gamlarını büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

Yamada, ayrıca 6 yıl sonra tekrar Türkiye yollarına çıkacak yeni Civic Type R'ın Honda ekipleri tarafından özel performans sunmak için geliştirildiğini vurguladı.