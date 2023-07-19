Yeni Hyundai Santa Fe görüntülendi! İşte otomobil hakkında tüm bilinenler Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan yeni Hyundai Santa Fe modelinin ilk görselleri paylaşıldı. Otomobil hakkında ortaya çıkan bilgilere yakından bakıyoruz.

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Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim uyandıran Santa FE, ağustos ayında tanıtılacak ve ardından yollara çıkacak.

Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, son derece ferah ve yatay bir düzende hazırlandı. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

Parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi yaratırken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da araca sofistike bir tarz katıyor.

Yeni SUV ayrıca, bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor. Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da çevre dostu suni deriden yapıldı.

Tanıtım Hyundai YouTube kanalında

Doğal ışıktan ilham alan iç ve dış renkler, yeni Santa Fe'nin benzersiz tarzını vurgulayarak şehir içi veya outdoor etkinliklerde kullanıcısına ilham ve canlılık veriyor. Hyundai Santa Fe’nin dünya prömiyeri ağustos ayında Hyundai'nin YouTube kanalında yapılacak.