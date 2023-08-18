Yeni nesil Fiat Panda, benzinli ve elektrikli olarak gelecek Yeni nesil Fiat Panda, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak. Otomobilin hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarıyla yollara çıkması bekleniyor.

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Fiat Panda, İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın 1980'lerin başında tanıttığı kompakt şehir otomobili modeli olarak dikkat çekiyor.

İlk kez 1980 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Panda, özellikle pratik tasarımı, ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım için uygunluğuyla dikkat çekti.

Fiat Panda, Avrupa'da satışa sunulan en eski otomobillerden biri olarak bilinirken, şu anki versiyonu 2011 yılından beri piyasada. Ancak bu durum yakında değişecek.

Yeni Fiat Panda geliyor

Fiat'ın yeni nesil Panda modeli önümüzdeki yıl tanıtması bekleniyor. 2024 Panda'nın aynı zamanda Seicento'nun yeniden canlandırılmasını destekleyen e-CMP2 platformunun bir uyarlamasını kullanması bekleniyor.

Bu platform, Jeep Avenger ve gelecekteki bir Alfa Romeo modeli de dahil olmak üzere diğer modellerde de kullanılacak.

Fiat büyük olasılıkla tamamen elektrikli bir versiyon tanıtacak, ancak küçük bir benzinli motorla hafif hibrit bir model de olması bekleniyor.

Tamamen elektrikli Panda'nın 25 bin eurodan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Yeni Fiat Panda hakkında şimdilik başka bir gelişme yok. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.