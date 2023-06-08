Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit ilk olarak yeni 3008'de karşımıza çıkacak Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit, ilk olarak yeni 3008'de ortaya çıkıyor. İşte detaylar.

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Peugeot 3008, yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit ile yollara çıkan ilk model olacak.

Bir sonraki 3008'de kullanılacak yeni nesil Peugeot i-Cockpit, ön konsolun üzerinde 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.

Yaklaşık 10 milyon adet satılan Peugeot i-Cockpit; dijital gösterge paneli, kablosuz bağlantı, sesli komutlar, 3D efektler ve kişiselleştirilebilir i-Toggles olmak üzere en güncel teknolojileri barındırıyor.

Peugeot, bugün gelinen noktada sürüş deneyimini dönüştüren tamamen yeni bir i-Cockpit ile işleri bir sonraki seviyeye taşıyor.

Ekranda neler var

Panoramik ekranın sol tarafında, kompakt direksiyonun üzerindeki gösterge ekranı, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları, enerji akışı gibi tüm bilgileri gösteriyor.

Panoramik ekranın sağ tarafında, ön konsolun ortasında bulunan dokunmatik ekrana hem sürücü hem de yolcu erişebiliyor. Bu ekran iklimlendirme, navigasyon, medya/bağlantı gibi işlevleri kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit, yolcu bölmesinden görünmeyen sabitleme sistemiyle ön konsolun üstüne monte edilen panoramik ekranıyla yeni bir mimariye sahip. Bu düzen, dokunmatik ekrana erişilebilirliği ve 21 inçlik panoramik ekrandaki bilgilerin görünürlüğünü iyileştiriyor.