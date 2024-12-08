Yeni Subaru Forester, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

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Subaru'nun popüler SUV modeli Forester, güvenlik konusunda iddiasını ortaya koydu. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan Yeni Forester, dört değerlendirme alanında da yüksek puanlar elde etti.

ÇOCUK YOLCU GÜVENLİĞİNDE MÜKEMMEL SONUÇ

Yeni Forester, çocuk yolcu güvenliği alanında mükemmel bir performans sergiledi. 6 ve 10 yaşındaki çocuklara odaklanan ön ve yan çarpışma testlerinden maksimum puan alan araç, çocuk koltuğu bağlantı performansında da tam puan aldı.

YAYA VE BİSİKLETLİ GÜVENLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yeni Forester, yaya ve bisikletli güvenliği alanında da yüksek puanlar aldı. AEB Bisikletli ve Motosikletlilere yönelik Şerit Destek kategorisinde maksimum puan alan Forester, otonom acil frenleme (AEB) sistemiyle hem diğer araçlara hem de bisikletlilere ve motosikletlilere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

YETİŞKİN YOLCU GÜVENLİĞİNDE BAŞARILI SONUÇLAR

Yeni Forester, yetişkin yolcu güvenliği testlerinden de başarıyla geçti. Yan bariyer ve yan direk çarpışma testlerinden maksimum puan alan araç, önden çarpışma testlerinde de yolcu bölmesinin sağlamlığını korudu.

Ön ve arka koltuklarda yapılan arka darbe testlerinde de başarılı sonuçlar elde edildi.

Yeni Forester, güvenlik teknolojileriyle donatılmış bir SUV. EyeSight Sürücü Destek Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Merkezleme, Şeritten Ayrılma Uyarısı ve Ön Çarpışma Önleme gibi özellikler, güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.