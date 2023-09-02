Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı! Artık daha fazla menzil sunuyor Büyük satış başarısıyla dikkat çeken Tesla’nın en ucuz modeli olan Model 3 yenilendi. “Project Highland” olarak adlandırılan yeni Model 3 artık daha keskin hatlara sahip.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir süredir Model 3'ün yenilenmiş versiyonu üzerinde çalışıyordu.

"Model 3 Highland" olarak isimlendirilen otomobil, Fransa'da ve Almanya'da test edilirken casus kameralara yakalanmıştı.

Yeni Tesla Model 3 resmen tanıtıldı

Büyük satış başarısıyla dikkat çeken Tesla’nın en ucuz modeli olan Model 3 yenilendi.

Artık daha keskin hatlara sahip olan otomobil, aynı zamanda ufak çaplı tasarım değişiklikleriyle geliyor.

Daha yumuşak kaplama malzemeleri ile donatılan otomobil, 17 adede kadar hoparlör içeren premium ses sistemine sahip.

LED farlar, yeni jant seçenekleri, yatay konumlandırılan 15,4 inçlik multimedya ekranı ve arkadaki yolcular için 8 inçlik bir kontrol ekranı yenilikler arasında.

Sinyal kolları da kaldırılan araçta direksiyon üzerindeki düğmeler kullanılıyor.

Aracın bir gösterge ekranı bulunmuyor. Bunun yerine 15.4 inç bir bilgi-eğlence ekranı var. Sürücü, bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Daha fazla menzil

Tesla Model 3, sahip olduğu elektrik motorları açısından değişme de yeni bataryalar kullanıyor.

Yeni nesil Tesla Model 3, artık daha uzun menzil değerlerine sahip. Bu bağlamda; RWD versiyonda 554 kilometre, LR versiyonda ise 678 kilometre menzil sunulacak

15 dakikalık şarj ile 282 kilometreye kadar menzil değeri sağlayan yeni Model 3, RWD versiyonda 6,1 saniyede, LR versiyonda ise 4,4 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yeni Tesla Model 3 Türkiye'ye gelebilir

Tesla Model 3, ABD ve Çin'de üretiliyor. Türkiye'de her iki ülkeye uygulanan ilave gümrük vergisi nedeniyle Model 3'ün Türkiye fiyatı, Model Y'den bile pahalı olabilir. Bu nedenle Tesla, Model 3'ü ülkemize getirmemişti.

Ülkemizde satışta olan Tesla modelleri ise Almanya'da üretiliyor. İddialara göre yenilenen Tesla Model 3 da Almanya'da üretilecek. Bu sayede otomobilin ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Eğer araç gerçekten Almanya'da üretilirse, Model Y'den sonra Türkiye'ye gelen ikinci Tesla olacak ve fiyatı Model Y'ye göre daha ucuz olacak.

Ancak Tesla, otomobilin nerede üretileceği ve fiyatı konusunda şimdilik bir açıklama yapmadı.