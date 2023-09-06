Yenilenen Hyundai i20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı Hyundai'nin Türkiye'de satışa sunulan yeni i20 modeli, makyaj operasyonuyla daha şık bir tasarıma kavuşuyor. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı.

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Hyundai Assan, yılın ikinci yarısındaki yeni model atağına makyajlı i20 ile devam ediyor.

İlk kez 2008'de satışa sunulan i20, Hyundai'nin en başarılı modellerinden biri ve aynı zamanda Türkiye'de üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Markanın B segmentindeki iddialı modeli olan i20, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de en çok satan modellerden biri olarak markanın pazar payına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Jump, Style ve Elite olmak üzere, üç farklı donanım seviyesine sahip olan yeni i20, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Yeni Hyundai i20 neler sunuyor

B segmentinin en başarılı ilk üç modelinden biri olarak gösterilen i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor.

Hyundai i20, makyaj operasyonunda yeni bir ön tampona yer veriyor. Ön tamponun yeni şekline ek olarak makyajla beraber değişen radyatör ızgarası da daha sportif bir görünüm sunmaya başlıyor.

Arka tarafta da yeniden tasarlanmış bir tampon ve bir arka lamba tasarımı mevcut.

Model, standart 4,2 inç LCD gösterge ekranı, önde ve arkada bulunan USB type-C bağlantılarıyla da dikkati çekiyor.

Standart 8 inçlik multimedya bilgi eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi popüler olan özellikleri de sunmaya devam eden i20, akıllı cep telefonları için kablosuz şarj pedine sahip.

Teknik detaylar

Manuel, otomatik ve DCT olarak üç şanzıman seçeneğine sahip yeni i20, benzinli yakıt tipiyle yine üç adet motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Hyundai i20, giriş seviyesi olan Jump donanım seviyesinde 1,2 litrelik MPi 4 silindirli motor sunuyor. Atmosferik motor, 84 beygir güç üretirken sadece beş ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Yeni i20'nin bir diğer benzinli motor seçeneği olan 1.4 MPI ünite ise 100 PS maksimum güç sunarken 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı

Jump, Style ve Elite olmak üzere, üç farklı donanım seviyesine sahip olan yeni i20, Türkiye pazarında 860 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)