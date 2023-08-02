Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan 10 SUV Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. İşte yılın ilk yarısında en çok satan SUV otomobiller.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 55,5 oranında artarak 556 bin 369 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV modeller oldu.

SUV otomobiller, 197 bin 927 adet satış rakamıyla yüzde 46 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 29,1 pay ve 125.185 adet satış ile Sedan, yüzde 22,7 pay ve 97.529 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Gelin ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerine yakından bakalım.

1. Fiat Egea Cross - 19 bin 568

2. Dacia Duster - 14 bin 050

3. Peugeot 3008 - 10 bin 039

4. Peugeot 2008 - 9 bin 454

5. Volkswagen T-Roc - 8 bin 887

6. Hyundai Bayon - 7 bin 880

7. Opel Mokka - 6 bin 847

8. Opel Crossland - 6 bin 469

9. Nissan Qashqai - 5 bin 736

10. Dacia Sandere Stepway - 4 bin 655