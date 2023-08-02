Yüzde 115 artış! Otomotiv satışlarında temmuz rekoru ODMD verilerine göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 115,4 büyüyerek 112 bin 459 ile yeni bir rekor kırdı.

İHA

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, (ODMD), otomotiv pazarına ilişkin temmuz ayı verilerini yayınladı.

Temmuz ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüme gösterdi. Böylece pazar, aylık satış rekoru serisine devam etti.

2023 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 83,1 arttı.

Otomobil pazarının 10 yıllık ortalama artışı yüzde 79,5, hafif ticari araç pazarının ise 10 yıllık ortalama artışı yüzde 95,7 oldu.

6 aylık rakamlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet oldu.

En çok benzinli satıldı

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 84 bin 336 adetle yüzde 16,3 pay, hibrit otomobil satışları 53 bin 49 adetle yüzde 10,3 pay, elektrikli otomobil satışları 17 bin 307 adetle yüzde 3,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 669 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 80,3 pay ve 122 bin 418 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu.