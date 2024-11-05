Zirve değişti: Türkiye'de ekim ayında en çok satılan 10 otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.
2024 Ekim ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2 artarak 21 bin 612 adet oldu.
10 AYLIK SATIŞLAR
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, geçen yıla göre yüzde 0,2 oranında artarak 750.935 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,3 azalarak 196 bin 231 adet oldu.
EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL
Ekim ayında en çok satan otomobiller zirvesinde artık Renault Clio var. Fiat Egea Sedan ise ikinci sırada karşımıza çıkıyor.
Renault Clio - 3.915
Fiat Egea Sedan - 3.697
Togg T10X - 3.091
Renault Megane - 2.993
Volkswagen Taigo - 2.923
Toyota Corolla - 2.727
Fiat Egea Cross - 2.136
Hyundai i20 - 1.850
Dacia Sandero Stepway - 1.822
Nissan Qashqai - 1.551
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