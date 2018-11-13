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Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı

Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 13 kişi daha gözaltına alındı.

DHA | 13.11.2018 - 15:08..
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Emniyette sorgulanan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen mühimmatın ise 'RDX ve PENT' karışımı çok kuvvetli plastik patlayıcı olduğu belirlendi.

Geçen 2 Kasım günü Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen sürücüsü Ali Rıza Ü.'nün tedirgin davranışları üzerine yapılan detaylı aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket içerisinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda, konuyla ilgisi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'da 4 kişi daha yakalandı.

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı

13 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis Ali Rıza Ü. ile gözaltına alınan diğer 4 kişinin sorgulamaları doğrultusunda Malatya'nın yanı sıra İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 13 kişiyi daha yakaladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 18 şüpheliden işlemi tamamlanan 9 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Halen sorgusu devam eden 9 şüphelinin ifadesi doğrultusunda ise yeni gözaltılar olabileceği bildirildi.

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı

ÇOK GÜÇLÜ PLASTİK PATLAYICI

Soruşturmayı derinleştirerek devam ettiren polis ekiplerinin incelemesinde otomobilin yakıt deposunda ele geçirilen plastik patlayıcının türü de belirlendi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan detaylı incelemede plastik patlayıcının RDX ve PENT karışımı olduğu ortaya çıkarıldı. Çok güçlü sınıfında değerlendirilen patlayıcının yanıcı ve tahrip gücünün yüksek olduğu da belirtildi.

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