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Otomobilde off-road sezonu açılacak

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk yarışı, hafta sonu Ankara'da koşulacak.

AA | 13.03.2019 - 17:31..
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Otomobilde off-road sezonu açılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre; off-road yarışının ilki, 16-17 Mart'ta Ankara Offroad Kulübü'nün (ANDOFF) ev sahipliğinde, Çankaya ilçesindeki Mühye mevkisinde gerçekleştirilecek.

Otomobilde off-road sezonu açılacak

Yarışma 16 Mart Cumartesi günü, saat 12.30'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ismini taşıyan orman etabı ile başlayacak. 17 Mart Pazar günü geçilecek 1.5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabı ise saat 10.00'da başlayacak.

KUPA MÜCADELESİ

Şampiyonanın ilk etabına, farklı illerden 40'a yakın ekibin katılması bekleniyor. Aralarında yeni takımlar ve yeni araçların da yer aldığı katılımcılar, zorlu engellerden oluşan etapları hatasız geçerek, rakiplerinin önünde kupaya uzanmak için mücadele edecek.

Otomobilde off-road sezonu açılacak

YOĞUN MESAİ

ANDOFF Başkanı Kemal Şahin, kendisinin de mücadele edeceği organizasyon için ekip olarak yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Şahin, yardım ve emeğini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi.

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