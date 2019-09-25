Türkiye'nin birçok noktasında araçta sigara içerken yakalanan sürücülere, yeni yasayla birlikte 153 lira idari para cezası uygulandı.

#Sigara tweeti, bizim paylaşımımızla birlikte Twitter'da Trend Topic oldu. Binlerce kullanıcı, yeni yasa hakkında tepkilerini dile getirmeye başladı.

Yasaktan haberdar olmayan sürücüler, durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“NEFES ALDIĞIM İÇİN DE CEZA KESSİNLER”

Sigara içerken yakalanan ancak camdan aşağıya atan sürücü, “Kendi arabamda içilmesine izin verilmemesi çok saçma, bu benim şahsi aracım, kendi paramla aldığım araç. İçebilmem lazım yani. Kendi arabamda sigara içtiğim izin ceza kesiyorlarsa, nefes aldığım için de ceza kessinler de tam olsun. Gerçekten saçma, kurallara karşı saygımız sonsuz ama bunun içinde sigara yazılmaması lazım. Toplumsal yerlerde içilmemesi gerekiyor ama onun dışındakileri karışılmaması gerekir” dedi.

“SİGARA İÇMİYORUM” DEDİ POLİSİN SÖZLERİNİ DUYUNCA ŞOKE OLDU

Güzergahtaki noktalarda sigara içerken yakalanan ancak uygulama noktasında elinde sigara bulunmayan sürücü Selim Koyuncu ise, “Ben sigara içmiyorum ki. Ben pek rahat edemiyorum, araç kullanırken sigara içmeyi. Şimdi içmedim, attım ama tabi ki içtim” derken, polis memurunun ilgili kanun maddesinden işlem yapacağını söylemesi üzerine sürücü Koyuncu’nun, “Ciddi misiniz?” tepkisi şaşırttı.

Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi VİDEO

“GERİYE DOĞRU 3-4 TANE POLİS VARDI, HİÇ Mİ DİKKAT ETMEDİN?”

Ehliyetleri ve ruhsatları alınan sürücülere 153 lira ceza kesildiği esnada sürücü Koyuncu, “Ben ta 2 kilometre geride sigara içtim. Bunu göremezler yani. Maslak ofisinin oradaydım” ifadelerini kullanırken, diğer ceza kesilen sürücü Kaçan, “Geriye doğru 3-4 tane polis vardı, hiç mi dikkat etmedin?” dedi.