Otomobilden 500 gram bonzai çıktı

​Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un bazı semtlerinden elde ettiği uyuşturucuyu Kocaeli'nin başta Gölcük olmak üzere, ilçelerinde sattığı tespit edilen G.A.’yı takibe aldı.

UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN İSTANBULA GİDİYORDU

Uyuşturucu almak için yine İstanbul’a giden G.A.'nın içinde bulunduğu araç, dönüşte, Osmangazi Köprüsü Altınova gişeleri mevkiinde durduruldu.

EVİNDE DE POMPALI TÜFEK BULUNDU

Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi.

Yalova'da yaşadığı belirlenen G.A.'nın evinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.