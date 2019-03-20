Otomobilden düşüp bariyere çarpan çocuğun bacağı koptu

Konya Ankara il sınırı yakınlarında seyir halindeki otomobilin arka kapasını açtığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun, aniden yola savrulması ve bariyerler çarpması sonucu bacağı koptu.
Bacağı kopan küçük çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
KAPIYI AÇINCA BABA TELAŞLANDI
Kapının açılmasıyla aracı süren baba Cezmi E. ile anne Zeynep E. telaşa kapıldı. Bu sırada açılan kapıdan yola savrulan küçük çocuk, yuvarlanarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
ÇOCUĞUN SAĞ BACAĞI KOPTU
Çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun sağ bacağı koptu. Aracını durdurup çocuklarına yardıma giden babanın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Küçük çocuğun bacağının koptuğunu gören anne Zeynep E. ile aracın ön koltuğunda oturan babaanne Fatma E., (59) fenalaşarak sinir krizi geçirdi.
KOPAN BACAĞIYLA BİRLİKTE HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Bacağı kopan küçük çocuk, kopan bacağıyla birlikte çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, özel bir kutuya konulan bacağıyla birlikte hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.