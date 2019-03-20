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Otomobilden düşüp bariyere çarpan çocuğun bacağı koptu

Seyir halindeki aracın kapısını açan 4 yaşındaki çocuk, yola yuvarlanarak bariyerlere çarptı.

İHA | 20.03.2019 - 15:24..
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Konya Ankara il sınırı yakınlarında seyir halindeki otomobilin arka kapasını açtığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun, aniden yola savrulması ve bariyerler çarpması sonucu bacağı koptu.

Bacağı kopan küçük çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

KAPIYI AÇINCA BABA TELAŞLANDI

Kapının açılmasıyla aracı süren baba Cezmi E. ile anne Zeynep E. telaşa kapıldı. Bu sırada açılan kapıdan yola savrulan küçük çocuk, yuvarlanarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobilden düşüp bariyere çarpan çocuğun bacağı koptu

ÇOCUĞUN SAĞ BACAĞI KOPTU

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun sağ bacağı koptu. Aracını durdurup çocuklarına yardıma giden babanın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Küçük çocuğun bacağının koptuğunu gören anne Zeynep E. ile aracın ön koltuğunda oturan babaanne Fatma E., (59) fenalaşarak sinir krizi geçirdi.Otomobilden düşüp bariyere çarpan çocuğun bacağı koptu

KOPAN BACAĞIYLA BİRLİKTE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bacağı kopan küçük çocuk, kopan bacağıyla birlikte çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, özel bir kutuya konulan bacağıyla birlikte hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.Otomobilden düşüp bariyere çarpan çocuğun bacağı koptu

Otomobilden düşüp bariyere çarpan çocuğun bacağı koptu

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