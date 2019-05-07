Otomobile bağlanarak sürüklenen köpek sağlığına kavuştu

Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobile iple bağlanıp sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BERHAYKO) üyeleri Paşa'yı bulup veterinere götürdü.

Olaydan sonra yasal yollara başvurarak köpeği sahibinden alan dernek üyeleri, Paşa'nın bakımını üstlendi.

KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

BERHAYKO üyesi olan Nevin Peker, köpeği sahiplendi ve Küçükkaya Mahallesi'ndeki bir depoda ona yuva yaptı. Peker'in ailenin bir üyesi olarak gördüğü Paşa, kısa zaman içerisinde eski sağlığına kavuşarak bahçede çocuklarla koşup oyunlar oynamaya başladı.

CANA YAKIN VE OYUNBAZ

Nevin Peker, köpeğin eski sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Onu ailece çok sevdiklerini ifade eden Peker, "Paşa'yı ilk bulduğumuzda ileri derecede uyuzluğu ve çok zayıflığı vardı. Sürüklenmeden kaynaklı uzuv kaybına yakın travmalar yaşamıştı. Şu anda Paşa, kilosuna yeniden ulaştı. Sağlığı yerinde ve travmayı atlattı." şeklinde konuştu.

Paşa ile çok mutlu olduklarını, onun artık ailelerinin bir ferdi olduğunu kaydeden Peker, "İyi ki sahiplendik onu. O bizim hayatımıza girdikten sonra gezmelerimiz de değişti, onunla birlikte eğleniyoruz. O cana yakın ve oyunbaz bir can. Böyle de devam edeceğiz inşallah." dedi.

"BİZİMLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Çocukları Ece ve Efe'nin Paşa ile iyi vakit geçirdiğini dile getiren Peker, şöyle konuştu:

"Paşa, çocuklarla oynamayı, koşmayı çok seviyor. Onları yalıyor, önce bir korkuyorlar, sonrasında sarılıyorlar birlikte. Mamalarını yiyor, suyunu içiyor. Tuvalet eğitimi var Paşa'nın olduğu yere yapmıyor. Ece, Efe, Paşa'nın üstüne çıksa bile hiçbir şekilde onlara tepki vermiyor. Çok cana yakın bir can. Bizimle yaşamaya devam edecek."

KAZA GEÇİREN HAYVANLAR İLİ ALO 153

Peker, kaza geçirmiş ya da zarar vereceği düşünülen bir hayvan görüldüğü zaman 153'ün aranarak durumun belediye ekiplerine bildirilmesini istedi. Nevin Peker'in 8 yaşındaki kızı Ece Peker de Paşa ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Paşa'yı çok seviyorum, o da beni seviyor." diye konuştu.