Otomobile giren hırsızlar güvenlik kamerasında

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Sevilla Feghouli'nin peşinde

Bu sezon 9 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Feghouli'ye Sevilla talip oldu. 10 milyon euroyu gözden çıkaran İspanyol ekibinin lig biter bitmez G.Saray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.