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Otomobile giren hırsızlar güvenlik kamerasında

Küçükçekmece'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı.

DHA | 20.05.2019 - 11:52..
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Sabah saat 08.00 sıralarında minibüsle bir binanın önüne gelen hırsızlar park halindeki otomobilin bagajını açtı.

Bagajda bulunan ses sistemini alan şüpheliler çaldıkları cihazları kendi araçlarına yükledi.

PENCEREDEN ATLADI

Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunan 1. kat penceresinden atladı. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç VİDEO

DEMİR KORKULUK TAKTIRDILAR

Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan hırsızlık olayının ardından tedirgin olan ailenin güvenlik amacıyla pencerelerine demir korkuluk taktırdığı görüldü.

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