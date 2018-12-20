Şanlıurfa’da Mehmet Hakan D.’ye ait otomobil, gece saatlerinde evinin önündeyken çalındı.
Sabah uyandığında otomobilinin yerinde olmadığını gören şahıs durumu polise haber verdi. Olay yarine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
İTİKLEYEREK ÇALIŞTIRDILAR
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler otomobilin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde otomobilin yanına gelen 2 kişinin otomobili itekleyerek çalıştırdıktan sonra binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.
Kundaklanmış halde bulundu.
Otomobili çalıp kundakladılar VİDEO