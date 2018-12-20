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Otomobili çalıp kundakladılar

Çalınan otomobil boş bir arazide kundaklandı.

DHA | 20.12.2018 - 05:02..
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Şanlıurfa’da Mehmet Hakan D.’ye ait otomobil, gece saatlerinde evinin önündeyken çalındı.

Sabah uyandığında otomobilinin yerinde olmadığını gören şahıs durumu polise haber verdi. Olay yarine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Otomobili çalıp kundakladılar

İTİKLEYEREK ÇALIŞTIRDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler otomobilin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde otomobilin yanına gelen 2 kişinin otomobili itekleyerek çalıştırdıktan sonra binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.
Kundaklanmış halde bulundu.

Otomobili çalıp kundakladılar VİDEO

Otomobili çalıp kundakladılar

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