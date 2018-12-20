Otomobili çalıp kundakladılar

Pentagon, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Marmaris’te soğuktan kaçan bir yılan evde bulunan klimaya saklandı.

İki amatör takımın Federasyon Kupası mücadelesinde yaşanan bir pozisyonun gol olmaması maça damga vurdu

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD'nin Suriye'den tümüyle çekileceği kararının inandırıcı gelmediğini belirtti.

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TBMM'de gündem bütçe konu asimilasyon

Bütçe Kanunu Teklifi için bir araya gelen mecliste, Dersim ve asimilasyon konuları tartışıldı.