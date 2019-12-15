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Otomobili takla atan alkollü sürücü: Biri daha var

Karabük'te 160 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarken, kaza yapan sürücü, araçta başka birinin olduğunu iddia ettiyse de bulunamadı.

İHA | 15.12.2019 - 08:01..
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Tugay Ö. yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil, Safranbolu Göztepe Caddesi Su Deposu Sokak’tan Bostanbükü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten takla atarak ters döndü.

Otomobili takla atan alkollü sürücü: Biri daha var

Otomobilde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sürücü ayakta tedavi edildi.

Otomobili takla atan alkollü sürücü: Biri daha var

"BİRİ DAHA VAR" DEDİ, BULAMADILAR

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü 160 promil alkollü çıkarken, ayakta durmakta zorlanan sürücü olay yerine gelen ekiplere araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etti. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda araçta başka birinin bulunmadığı belirlendi.

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobili takla atan alkollü sürücü: Biri daha var

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