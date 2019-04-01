taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.65795
Euro
6.3729
Altın
1290.83
Borsa
93484.36
Gram Altın
235.009

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Antalya’da seyir halinde uyuyakalan sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

İHA | 01.04.2019 - 11:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aksu ilçesi Serik Caddesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı, sağlık ekiplerinin tedavisini dahi kabul etmedi.

UYUYAKALDI, DEFALARCA TAKLA ATTI

Bir yemek firmasında çalışan Ayhan S. (44), kullandığı 07 ABF 414 plakalı aracıyla seyir halinde giderken iddiaya göre uyuyakaldı. Bu sırada güzergahından sağ şeride yanaşan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atmaya başladı. Ayhan S., hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

BURNU BİLE KANAMADI

İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ellerinde hafif sıyrıklar oluşan Ayhan S.’ye ilk yardım talebinde bulundu. Kazanın şokunda olan sürücü ise tedaviyi reddetti. Sürüş anında emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü bir süre aracın önünde oturarak bekledi.

Kaza sonrası trafik tek şeritli verilirken hurdaya dönen araç çekiciyle kaldırıldı.

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Otomobili takla attı, burnu bile kanamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

683
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

1037
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

598
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

311
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

427
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

195
YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

337
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir