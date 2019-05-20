Kırklareli’de otomobilin bisikletliye çarpma anı kamerada

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Daha güçlü kemikler için 4 sağlıklı alışkanlık

Osteoporoz genellikle yaşlanana kadar dikkate alınmayan bir hastalıktır ancak uzmanlar bunun büyük bir hata olduğunu söylüyor. Şu anda yaptığınız her şey, ileride kemik sağlığınızı etkileyebilir.