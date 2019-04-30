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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Eskişehir’de babalarını iş yerinde ziyaret etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşten Yezda Elif Kaya (12), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 30.04.2019 - 17:43..
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada, Namık Kemal Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi Yezda Elif Kaya, ablası Zeynep Kaya (13) ile birlikte Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde güvenlik görevlisi olan babaları Sami Kaya’yı ziyaret etmek istedi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

Trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan kardeşlerden Yezda Elif Kaya'ya, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Aytaç Uğur yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yezda Elif Kaya, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Yezda Elif, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeti.

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

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