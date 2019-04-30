Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada, Namık Kemal Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi Yezda Elif Kaya, ablası Zeynep Kaya (13) ile birlikte Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde güvenlik görevlisi olan babaları Sami Kaya’yı ziyaret etmek istedi.
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI
Trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan kardeşlerden Yezda Elif Kaya'ya, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Aytaç Uğur yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yezda Elif Kaya, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Yezda Elif, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeti.