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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te ekmek almak için yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Hatice Berra Yağmurlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA | 28.04.2019 - 15:11..
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Mehmet Yılmaz Ç.'nin kullandığı otomobil, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Berra Yağmurlu'ya çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Servis ekibince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yağmurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Küçük çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç. gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

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