Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Kendisine sahte altın satmaya çalışan Ayşegül O.'yu yakalayan Erkan A., 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini söyledi.

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda bir araya gelen öğrenciler, fidan dikip uçurtma uçururken, yamaç paraşütü yapma fırsatı da buldu.

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6 ton mesir macunu halka saçıldı

Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton mesir macunu, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka dağıtıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen programa katılım yoğun oldu.