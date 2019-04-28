Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Mehmet Yılmaz Ç.'nin kullandığı otomobil, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Berra Yağmurlu'ya çarptı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
112 Acil Servis ekibince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yağmurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Küçük çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç. gözaltına alındı.