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Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak ve oğlu Ferdi Kızılyaprak’a otomobil çarptı.

DHA | 25.12.2018 - 00:38..
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Aydın'dan Muğla'ya giden Erkin A. yönetimindeki otomobil, kızı Pınar Güzel'in evine gitmek için kavşağın karşısına geçmeye çalışan Raziye Kızılyaprak ve oğlu Ferdi'ye çarptı.

Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya Raziye Kızılyaprak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Ferdi Kızılyaprak  ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Tedavi altına alınan Ferdi Kızılyaprak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazada ölen anne Raziye Kızılyaprak’ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı




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