Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

"Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" paylaşımı yapan okul müdürü Şahin Özdemir'in, işine son verildi.

Avlanmak için dalış yapan Müjdat Turan, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü.

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Lübnan başbakanından bikini modeline 16 milyon dolar

Saad Hariri'nin ilişkiye girdiği bikini modeline 16 milyon dolar hediye ettiği ortaya çıkınca, ilk tepkisi; "Aleyhime pek çok kampanya yürütüyorlar" oldu.