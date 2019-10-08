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Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Bursa'da otomobilin arkadan çarptığı bisikletli, yaklaşık 40 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

DHA | 08.10.2019 - 08:36..
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İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde, Avarlar kavşağında Emre Erdem yönetimindeki bisiklete, arkasından gelen Cihan Özdemir (26) yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

40 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazada 40 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü Erdem, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce sürüklendi

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