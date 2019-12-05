taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7537
Euro
6.3831
Altın
1475.95
Borsa
107701.32
Gram Altın
273.011
Bitcoin
41623.23

Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklendi

İzmir'de bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen bisikletli, yaşamını yitirdi.

İHA | 05.12.2019 - 05:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde, yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan bisiklet sürücüsü Hatay D’ye, aynı istikamette gitmekte olan ve hızlı olduğu iddia edilen O.K. (19) idaresindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklendi

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle bisiklet 77 metre, sürücüsü yaşlı adam ise 34 metre sürüklendi. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere düşerken, durumu gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklendi

YAŞLI ADAM, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller neticesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklendi

İzmir’de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

7
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

49
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler grev yaptı

22
İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

İstanbul'a 10 ayda 12 milyondan fazla yabancı turist

8
Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

3
Kanada'da üniversitede esrar uzmanı yetiştirilecek

Kanada'da üniversitede esrar uzmanı yetiştirilecek

8
Trump: O rapor bir şaka

Trump: O rapor bir şaka

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir