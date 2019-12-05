Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklendi

Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde, yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan bisiklet sürücüsü Hatay D’ye, aynı istikamette gitmekte olan ve hızlı olduğu iddia edilen O.K. (19) idaresindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle bisiklet 77 metre, sürücüsü yaşlı adam ise 34 metre sürüklendi. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere düşerken, durumu gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller neticesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.