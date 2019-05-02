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Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Irak uyruklu kadına, otomobil çarptı. Kadın, kaldırıldığı hastanede can verdi.

İHA | 02.05.2019 - 19:49..
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Yaya geçidinde terör estiren araç sürücüleri, can almaya devam ediyor.

Samsun’un Canik ilçesinde Nuri Arda Tüfekçi idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Irak uyruklu Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı’ya çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Iraklı kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti

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