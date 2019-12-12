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Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

Edirne'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ecem Akgün'ün kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 12.12.2019 - 17:25..
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Edirne'nin Kırcasalih Uzunköprü kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ecem Akgün'e çarptı.

MİNİK KIZ KURTARILAMADI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ecem Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

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