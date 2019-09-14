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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün ayağı koptu

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsünün sağ ayak bileği koptu.

İHA | 14.09.2019 - 02:24..
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Çiğli ilçesi Eski Havaalanı Caddesi’nde, Ata Sanayi istikametine seyreden motosiklet, refüjü aşarak Çiğli yönüne gitmekte olan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün ayağı koptu

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AYAK BİLEĞİ PARÇALANDI

Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü Birol K.’nın, (52) sağ ayak bileği koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastane’sine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün ayağı koptu

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