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Otomobilin çarptığı polis, dolmuşun altında kalıyordu

Denizli'de sinyal vermeden dönüş yapmak isteyen sürücü, yunus polisine çarptı. Yere düşen polis, dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 02.07.2019 - 17:56..
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Kullandığı 20 A 4762 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan M.A. isimli yunus ekiplerinde görevli polise, sağa dönmek istediği sırada aynı yöne dönmek isteyen ve iddialara göre sinyal vermeyen Tuncay T. idaresindeki 20 GP 079 plakalı otomobil çarptı.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinden savrulan polis memuru, yere düştü. Polis, karşı yönden gelen ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören dolmuş şoförü, bir anda yönünü değiştirerek durdu.

Otomobilin çarptığı polis, dolmuşun altında kalıyordu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis memuru M.A., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polisin kol ve bacağında ciddi olmayan yaralanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosiklet ile otomobilin yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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