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Otomobilin çarptığı zihinsel engelli yaşamını yitirdi

Denizli Çameli'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 53 yaşındaki zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 25.11.2018 - 18:43..
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Dün saat 20.00 sıralarında Denizli'nin Çameli ilçesinin kırsal Cevizli Mahallesi'nden geçen  Çameli-Fethiye Karayolu'nda Çameli'nden Fethiye yönüne giden Mustafa Elcim'in kullandığı 07 EZP 62 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş'a çarptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Çağdaş, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağdaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Elcim'i gözaltına  aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Elcim, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli yaşamını yitirdi

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